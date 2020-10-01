Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 42 kişi hakkında idari para cezası verildi.
Denetimler sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan iki kişinin de sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
Haklarında idari para cezası uygulanan bu iki kişi, ambulanslara bindirilerek polis ekipleri eşliğinde öğrenci yurduna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:37 - Kaynak: AA
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