Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 44 kişiye ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 42 kişi hakkında idari para cezası verildi.

Denetimler sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan iki kişinin de sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Haklarında idari para cezası uygulanan bu iki kişi, ambulanslara bindirilerek polis ekipleri eşliğinde öğrenci yurduna götürüldü.