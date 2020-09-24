Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası - Son Dakika

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ta sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 72 kişiye para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişinin yakalandığı denetimlerde, trafikte kural ihlali yapan 38 sürücüye

Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Para Cezası, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye para cezası - Son Dakika

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