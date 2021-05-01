KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek lokalde iskambil oynayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iskambil oynayan 17 kişiye 102 bin lira ceza verildi.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir derneğin lokalinde iskambil oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 17 kişiye 102 bin lira ceza yazıldı.

Ruhsatı olmayan dernek lokaliyle ilgili de tutanak tanzim edildi.

Bu arada, polisin baskını sırasında bir kişinin lokalin balkonuna kaçmaya çalıştığı anlar kameralarca kaydedildi.