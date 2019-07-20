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Kahramanmaraş'ta köylüler ilk açık havada sinema izledi

45 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı kırsal Barış Mahallesi'nin Hançıplaklar mezrasında yaşayan vatandaşlar, kaymakamlığın düzenlediği "Yaz Sineması Günleri"nde hep birlikte açık havada film izleme mutluluğunu yaşadı.

Kahramanmaraş'ta köylüler ilk açık havada sinema izledi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı kırsal Barış Mahallesi'nin Hançıplaklar mezrasında yaşayan vatandaşlar, kaymakamlığın düzenlediği "Yaz Sineması Günleri"nde hep birlikte açık havada film izleme mutluluğunu yaşadı.

Mezrada ilk kez sinemada filmi izleme imkanı yakalayan vatandaşlar, kendilerine ayrılan bölümü doldurup, büyük bir heyecanla filmin başlamasını bekledi.
Vatandaşlar, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan "Kibar Feyzo" filmini ilgiyle izleyip, açık hava sinemasının tadı çıkarıldı.
İlçe Kaymakamı Cihat Koç, Nurhak'ta ilk kez yaz sineması etkinliği düzenlendiğini belirterek, bu vesileyle vatandaşların bir araya getirildiğini söyledi.

Vatandaşlarla hep birlikte film izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Burası ilçe merkezimize en uzak yerleşim yerimizdir. Yaz sineması etkinliğimize buradan başladık ve bütün köylerimizi dolaşarak vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Burada şu anda gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunluğu var. Gurbetten gelen vatandaşlarımıza da hoş bir merhaba demek istedik. Güzel bir akşam geçiriyoruz."
Barış Mahallesi muhtarı Hayri Yüksel de Kaymakam Cihat Koç'a, kendilerine güzel bir akşam yaşatan ve vatandaşları yaz sinemasıyla buluşturduğu için teşekkür etti.
Etkinliğe katılan vatandaşlar da ilk kez açık havada sinlediklerini belirterek, etkinliğin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyledi.
Nurhak Kaymakamlığının düzenlediği yaz sineması etkinlikleri, diğer kırsal mahalle ve mezralarda da sürdürülecek.
Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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