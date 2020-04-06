Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak küçük kızıyla sokağa çıkıp ata binen babaya para cezası kesildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak küçük kızıyla sokağa çıkıp ata binen babaya para cezası kesildi.
Binevler Mahallesi'nde küçük yaştaki kızıyla ata binen 46 yaşındaki İbrahim K. polis ekiplerince durduruldu.
Salgın tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının kısıtlandığını hatırlatan ekipler, İbrahim K'ye 392 lira idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:54 Kaynak: AA
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