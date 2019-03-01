Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Küfür Cinayeti

Kahramanmaraş'ta Küfür Cinayeti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan bir genç, küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta Küfür Cinayeti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan bir genç, küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Kasapta çalışan Ö.K. (18) kendisine küfür ettiği iddiasıyla Sezer T.'yi (20) göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sezer T., kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ö.K. ise, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

(Muhammet Özer - Ömer Faruk Salman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Yenişehir, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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