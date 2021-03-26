Kahramanmaraş'ta kullanılmış kıyafetler "kumbaralar" sayesinde geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kullanılmış kıyafetler "kumbaralar" sayesinde geri dönüşüme kazandırılıyor
26.03.2021 12:53
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kıyafet Kumbarası" projesi kapsamında biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, önemli bir bölümü de işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kıyafet Kumbarası" projesi kapsamında biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, önemli bir bölümü de işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çeşitli projeler yürütüyor.
Bir süre önce kentte belirlenen alanlara 82 kıyafet kumbarası koyan belediye, her ay burada toplanan kıyafetleri ayrıştırarak bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bir bölümünün de geri dönüşümünü sağladı.
Bu kapsamda 2 ayda toplanan 2 ton tekstil atığı, geri dönüşüm tesislerinde işleyerek geri dönüşüme kazandırıldı.
Son Dakika Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü