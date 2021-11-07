Kahramanmaraş'ta kültür sanat sezonu konserle başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu" etkinlikleri Taksim Trio konseriyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6-29 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle devam edecek olan "Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu" ilk konserinde ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in oluşturduğu Taksim Trio ekibi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Hüsnü Şenlendirici'nin, "salonda klarnet çalan var mı?" sorusuyla birlikte el kaldıran bir genç yanındaki klarnetini de gösterince keyifli dakikalar yaşandı.

Konser sonrası gazetecilere açıklama yapan Hüsnü Şenlendirici, çeşitli turnelerle dünyanın dört bir yanını dolaştıklarını ama ekip olarak Kahramanmaraş'a ilk defa geldiklerini ve kendilerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında söyleşi, tiyatro, atölye buluşmaları, konser gibi 13 etkinliğin düzenleneceği öğrenildi.