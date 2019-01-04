Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynamak ve oynattıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kahramanmaraş
'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynamak ve oynattıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, merkez Dulkadiroğlu
ilçesinde, kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında alınan istihbarı bilgiler üzerine operasyon yaptı.
İsmetpaşa ve Namık Kemal
mahallelerinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8'i kumar oynayan, 2'si de kumar oynatan 10 kişi suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sırasında zanlılara toplam bin 996 lira para cezası uygulandı. Söz
konusu iş yerleri kapatılarak mühürlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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