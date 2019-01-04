Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynamak ve oynattıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynamak ve oynattıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında alınan istihbarı bilgiler üzerine operasyon yaptı.

İsmetpaşa ve Namık Kemal mahallelerinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 8'i kumar oynayan, 2'si de kumar oynatan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sırasında zanlılara toplam bin 996 lira para cezası uygulandı.

Söz konusu iş yerleri kapatılarak mühürlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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