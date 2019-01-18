Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu
1 saat önce
Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 2'si kumar oynayan, 1'i kumar oynatan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş
polisinin düzenlediği operasyonda 2'si kumar oynayan, 1'i kumar oynatan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kumar ile mücadele kapsamında asayiş şubeye bağlı ahlak büro ekipleri, Fevzipaşa
Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneye operasyon yaptı. Ekipler, kıraathanede 2 kişiyi poker tabir edilen kumar oyunu oynadıkları esnada suçüstü yakaladı. Masa üzerinde bulunan paralara ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 2 kişiye 640 lira para cezası uygulandı. Sivil polis ekiplerinin kumar operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:23 Kaynak: İHA
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