Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Kumar Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 2'si kumar oynayan, 1'i kumar oynatan 3 kişi suçüstü yakalandı.

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Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonda 2'si kumar oynayan, 1'i kumar oynatan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kumar ile mücadele kapsamında asayiş şubeye bağlı ahlak büro ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneye operasyon yaptı. Ekipler, kıraathanede 2 kişiyi poker tabir edilen kumar oyunu oynadıkları esnada suçüstü yakaladı. Masa üzerinde bulunan paralara ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 2 kişiye 640 lira para cezası uygulandı. Sivil polis ekiplerinin kumar operasyonlarının devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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