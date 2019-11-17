Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kumar oynatılan ve oynayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde bir kahvehaneye yaptığı operasyonda iskambil kağıtlarına ve paraya el koydu. Polis, kumar oynayan şahısları yakalayarak cezai ve idari işlem yaptı. Kahvehane işletmecisi Ali G.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde ise bir okey salonu takibe alındı. Ekipler, iş yeri alt katında bir masada kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İskambil kağıtlarına ve masa üzerindeki paraya el koyan polis, kumar oynayan şahısları yakalayarak cezai ve idari işlem yaptı. İşletme sahibi Fatih G.'ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Her iki olayda ele geçirilen 980 liraya el konuldu. İş yerleriyle ilgili kapama ve mühürlenme işlemi başlatıldı.

(İHA)