Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde 4 kişinin, oynadıkları kumar karşılığında para yerine kuşları kullandıklarını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde kumara konu edilen 100 kuş buldu.

Kumar oynayan şahıslara toplam 4 bin 900 lira para cezası yazılırken, ruhsatsız iş yeri kapatıldı, sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Caddesinde bulunan bir kahvehanede 4 kişiyi iskambil kağıtları ile kumar oynarken yakaladı.

Kumara konu 330 liraya el konuldu.

Kumar oynayanlara ve iş yerine sahibine toplam 4 bin 900 lira para cezası yazıldı. Şahıslar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede de kumar oynayan 2 kişi yakalandı, bin lira para, zar ve zar kovanı ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem başlatılırken, şahıslara toplam 2 bin 450 lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.

Öte yandan İsmet Paşa ve Yenişehir mahallelerindeki 2 ayrı iş yeri kumar sebebiyle kapatıldı.