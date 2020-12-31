Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

31.12.2020 16:07
Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynandığını belirledi.

"Gizli kahvehane" olarak işletildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polisler bu kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 31 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.

Ahlak Büro Amirliği, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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