Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 10 kişiye 32 bin 50 lira ceza kesildi - Son Dakika

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 32 bin 50 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde bir pasaj ve iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.

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