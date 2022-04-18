KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı

18.04.2022 15:43

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye, 27 bin 285 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 174 işletmede 54 ekip ve 219 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza kesildi, 2 iş yerine kumar oynatmaktan adli işlem yapılırken 4 iş yerinin de kapatılması için işlem başlatıldı.

Uygulamada, 17 deste iskambil kağıdı, bir miktar para, 1 ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynayan 15 kişiye 27 bin 285 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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