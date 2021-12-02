Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 16 kişiye 21 bin lira ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kumar oynayan 16 kişiye toplam 21 bin 376 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, atıcılık, spor ve bazı hayvan hakları koruma derneklerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çok sayıda kumar malzemesi ile kumardan elde edildiği değerlendirilen para ele geçiren ekipler, kumar oynayan 16 kişiye 21 bin 376 lira para cezası kesti.

7 kişi hakkında "kumar oynamaya yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.