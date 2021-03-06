Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira para cezası kesildi
06.03.2021 12:53
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese çilingir yardımıyla giren ekipler, 23 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bu arada bazı şüphelilerin oyun kağıtları ve bir miktar parayı pencereden dışarıya attığı tespit edildi.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye 72 bin 450 lira para cezası kesildi.
Kumar oynayanlardan 3'ünün çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.
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