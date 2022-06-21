Bu kapsamda belirlenen 2 işletmeye operasyon düzenleyen ekipler, kumardan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çok sayıda kumar malzemesi ele geçirdi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza verildi - Son Dakika

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