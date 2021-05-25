Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası

25.05.2021 09:20
Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 800 lira ceza verildi.

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 800 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi İsmet Üngüt Mahallesi Bornova Konutları'nda kumar oynatıldığını tespit ettiği bir eve operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreste kumar oynanan masalardaki malzemelere el koyan ekipler, biri kadın 8 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 800 lira ceza uyguladı.

Kumar oynattığı öne sürülen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan baskın yapılan adreste, aranan bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Kahramanmaraş, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika


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