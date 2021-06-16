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Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

16.06.2021 01:35
Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 7'inci katındaki daireye kumar baskını düzenledi. Baskında daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişi yakalanırken, şahıslara toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. Daire mühürlenirken, olayla ilgili adli işlem sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın - Son Dakika


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