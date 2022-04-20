Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 218 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kağıt, tombala ve oyun makineleri ile kumar oynayanlara yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda belirlenen 165 işletmede 54 ekip ve 218 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza kesildi. Operasyonda kumar oynandığı tespit edilen 16 bin 500 lira ile 200 Avro ile iskambil ve yazboz kağıtlarına el konuldu.

Ruhsatsız çalıştırıldığı anlaşılan bir iş yerinin kapatılması ve iş yeri sahibi hakkında kumar oynamaya yer tespiti sağlamak suçundan yasal için işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonda aranma kaydı bulunan 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.