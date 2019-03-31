Kahramanmaraş'ta Künefe İmalathanesinde Yangın
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kahramanmaraş
'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Onikişubat
ilçesi Şazibey Mahallesi 14. Sokak'taki bir binanın ikinci katındaki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının yan binadaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:33 Kaynak: AA
Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler
Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir