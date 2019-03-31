Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Künefe İmalathanesinde Yangın

Kahramanmaraş'ta Künefe İmalathanesinde Yangın

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ta Künefe İmalathanesinde Yangın, System.String[]
Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 14. Sokak'taki bir binanın ikinci katındaki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının yan binadaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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