Denetimde sürücüler genel trafik kuralları ile meydana gelen kazalar konusunda bilgilendirildi. Kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtan ekipler, yolcu ve sürücülere şeker ikram etti.

Kahramanmaraş 'ta Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan trafik uygulamasında 5 sürücüye 2 bin 135 lira ceza uygulandı.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı trafik denetimi - Son Dakika

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