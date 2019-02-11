Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri

2 gün önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri, System.String[]
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Züver Çetinkaya tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Düşman askerlerine ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam mezarı başında dualarla anıldı. Son olarak Şeyh Adil Mezarlığı'nda yer alan yeni ve eski şehitlik ziyaret edilip Kuran'ı Kerim okundu. Katılımcılar burada dualar ederek şehitlerin mezarına karanfiller bıraktı.

Kurtuluş coşkusu 12 Şubat günü akşamına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:29 Kaynak: İHA

Adnan Köşker, Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel
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