Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Bayramı Etkinlikleri
2 gün önce
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kahramanmaraş
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan
, Garnizon Komutanı Adnan Köşker
ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Züver Çetinkaya
tarafından Atatürk
anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Düşman askerlerine ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam mezarı başında dualarla anıldı. Son olarak Şeyh Adil Mezarlığı'nda yer alan yeni ve eski şehitlik ziyaret edilip Kuran
'ı Kerim okundu. Katılımcılar burada dualar ederek şehitlerin mezarına karanfiller bıraktı.
Kurtuluş coşkusu 12 Şubat günü akşamına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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