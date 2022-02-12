KAHRAMANMARAŞ'TA KURTULUŞ COŞKUSU - Son Dakika

FRANSIZLARI dışarıdan hiçbir destek almadan topraklarından kovan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

22 gün 22 gece süren savaştan 12 Şubat 1920'de zaferle ayrılmanın kutlama töreni, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Maaş Kalesi'nde İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına takmasıyla başladı. Daha sonra valilik meydanında kutlamalara geçilerek Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri araçla törene katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, bu yılki kurtuluş haftası kutlamalarının temasını 'Korkma olarak belirlediklerini ve bu çerçevede etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. Güngör, şöyle davam etti:

"1. Dünya Savaşının meydana getirdiği büyük yıkım ve Osmanlı imparatorluğunun dağılma sürecinde Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesi, İstiklal ve istikbal mücadelesi yapan mazlum ve mağdur milletlere ilham kaynağı olmuştur. Çünkü bu direniş, aleyhte işleyen tarihe karşı, bir başkaldırıdır. 'Biz, daha ölmedik ve bu toprakların anlamını, bu coğrafyada yaşamanın anlamını ve bedelini biliyoruz' demektir. Kurtuluş haftamızda, şehrimizin her noktasında ve ilçelerde, bu ruhu diri tutacak, ecdadımızın aziz hatıralarını hayırla yad edecek programlar planladık ve yaptık. Taşıdığımız mirası ve büyük hatıraları, bize yakışan bir asalet ve vakarla temsil etmeye gayret ettik. ve Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, böylesine ulvi bir mirasın varisleri olarak yaşıyoruz."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise, kurtuluşun arından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilmesinin büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Bir gurur vesilesi de, aradan yıllar geçtikten sonra cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşattığı gururdur. Mustafa Kemal Atatürk, bayrak hadisesini tasvir eden bir çizim yapmıştır. Bayrağı tutan bir bozkurt çizerek bunun heykelini yaptırıp Kahramanmaraş'ımıza göndermiştir. Çok güzel bir tasviri vardır, Türk bayrağını Türk milletine emanet etmiş ve onun himayesinde gönderde sürekli kalmasını sağlamıştır. İşte bu ifade, Türk Milleti'nin hepsinin bozkurt olduğunu ve bayrağı için ne kadar fedakarlık yapacağını, Türk bayrağı altında yaşamaya ne kadar azimli ve yeminli olduğunu gösterir. Kalemizde bu heykel bir süre bulunmuştu ama şu anda yerinde durmamakta" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da haklı bir gururun 102'nci yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, "102 yıl önce büyüklerimiz, atalarımız, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir maaş savunması, dillere destan bir savunma yazdılar. Maraş savunması sadece Kahramanmaraş için değil, aynı zamanda tüm Türkiye için önemli bir savunma oldu. Kuva-yi Milliye'nin ilk fitili Maraş'ta ateşlendi. 'Ulusal kurtuluş savaşımız Maraş'tan başladı' diyebiliriz de buna. ve buradan başlayan ateşle Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ülkemizi düşmandan kurtardı ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte kurdu" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise, her 12 Şubat'ta Maraş'ı düşman işgalinden kurtaran kahramanları hatırlarken aslında o kahramanların duygularını hatırladıklarını söyledi. Ünal; "O kahramanların bu topraklarda 1000 yıldan beri kalplerinde yaşattıkları ve nesilden nesile bir miras olarak aktardıkları o duyguyu tekrar tekrar her 12 Şubat'ta yaşamak için burada bir araya geliyoruz. O duyguyu çocuklarımıza aktarmak için bir araya geliyoruz. Yani bağımsızlığımızı, yani özgürlüğümüzü, yani o baş eğmeyen, o boyun eğmeyen ve Allah'ın dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyen o dik duruşu, Maraşlının duruşunu yaşatmak için daha 100'lerce yıl bu meydanda toplanacağız" diye konuştu.

Törende son olarak konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Maraş'ın, 21 Ocak 1920'de başlayıp 22 gün süren mücadelede; birliği, beraberliği ve destansı mücadelesi ile Anadolu'ya cesaret veren milli direniş şuurunun oluştuğu ve kurtuluş savaşının ilk kıvılcımının yandığı yer olduğunu kaydederek, "Kahraman ecdadımız; bundan 102 yıl önce döneminin en güçlü ordularına karşı, verdiği amansız mücadeleyle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek işgal kuvvetlerine geçit vermemiştir. Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyerek Maraşlıya önderlik eden Sütçü İmam, Arslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve daha nice ismini sayamadığımız kahraman ecdadımız olmak üzere; tüm Maraş halkının büyük fedakarlıklarıyla kazanılan bu olağanüstü zafer sonrasında ilimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'İstiklal Madalyası' ve 'Kahraman' unvanı verilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oyuncu Tamer Karadağlı ve Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahne aldığı 'Korkma' isimli tiyatro oyunu sahneledi. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı oyun, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Abdal Halil Ağa'nın torunlarının da davul şovu yaptığı kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.