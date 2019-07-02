Kahramanmaraş'ta kuyuda göçük: 1 ölü
20 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yeni açılan kuyuda meydana gelen göçükte bir kişi öldü.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:36 Kaynak: AA
'ın Çağlayancerit
ilçesinde yeni açılan kuyuda meydana gelen göçükte bir kişi öldü.
Engizek Mahallesi Kötü Oluk mevkisindeki tarlasında iş makinesiyle su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kontrol etmek için yaklaşık 6 metrelik çukura girdi.
Bu sırada kuyuda meydana gelen göçükte toprak altında kalan İncecik, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncecik'in cesedi Jandarma
ve vatandaşlarca çıkartılarak otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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