Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kuyuda göçük: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta kuyuda göçük: 1 ölü

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yeni açılan kuyuda meydana gelen göçükte bir kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta kuyuda göçük: 1 ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yeni açılan kuyuda meydana gelen göçükte bir kişi öldü.
Engizek Mahallesi Kötü Oluk mevkisindeki tarlasında iş makinesiyle su kuyusu açtıran Ömer İncecik (41), kontrol etmek için yaklaşık 6 metrelik çukura girdi.
Bu sırada kuyuda meydana gelen göçükte toprak altında kalan İncecik, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncecik'in cesedi Jandarma ve vatandaşlarca çıkartılarak otopsi için Çağlayancerit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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