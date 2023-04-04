Kahramanmaraş'ta kuyumcudan çalınan 33 bilezikten 30'u imitasyon çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan kuyumcudan bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.

Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aletlerle zorlayarak açtığı kepengin altından iş yerine giren zanlının bilezikleri alarak kaçması yer alıyor.