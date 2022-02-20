Kahramanmaraş'ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında, 22 kuyumcuya İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kuyumcular Odası ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından ortaklaşa yürütülen Altın ve Mücevher Merkezi Projesi kapsamında KSÜ Karacasu Kampüsü'ndeki Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi'nde İtalyan tasarımcı, kıdemli uzman Nicolas Carnelli tarafından kuyumculara yönelik 3D modelleme ve tasarım eğitimi verildi.

Tasarım sürecinin ve farklı çizim tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitim kapsamında kuyumcuların mücevher tasarımı kapasitelerini geliştirmeleri, özgün ve modern tasarımlar ortaya çıkarması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, kurumlar arasında yapılan iş birliğinin kente katma değer ve istihdam kazandıracağını belirtti.

Verilen eğtimlerle Kahramanmaraş'ı sektörde adından söz edilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Öz, "Biz artık üniversitemiz, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte kuyumculuk sektörünü dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele içindeyiz. Ben bu işbirliğinin Kahramanmaraş'a çok katma değer ve istihdam kazandıracağını düşünüyorum buradan rektör hocama da bize verdiği bu büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İtalyan tasarımcı Carnelli de Kahramanmaraşlı kuyumcuların sektöründe başarılı ve sanatkar olduğunu söyledi.

Kuyumcuların eğitime ilgi gösterdiğini belirten Canelli "Kuyumcu sektörüne endüstriyel tasarım üzerine çalışıyorum. Üç boyutlu tasarım programı üzerine Türkiye'de düzenlenen bir kursta eğitmen olarak bulunuyorum. Buradaki katılımcılar eğitim sürecindeki öğrendikleri yeni tekniklerle çok ilgiliydiler. Türkiye'de halihazırda yaptıkları çalışma yöntemleri uygun, farklı bir algı daha kazandırmış oldum. Sektördeki kişiler çok başarılı sanatkarlar olduğunu fark ettim." diye konuştu.

Eğitime katılan kuyumcu Emire Uyunmaz ise eğitimin kendilerine katkı sağladığını belirterek, organizasyonun düzenlenmesini sağlayan kurumlara teşekkür etti.