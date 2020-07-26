Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediyesince oluşturulan lavanta bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Afşin Belediyesince oluşturulan lavanta bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Rabia Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, üretilen lavanta ve aromatik bitkilerin yerelde Afşin'in, bölgeselde ise Kahramanmaraş'ın kalkınmasında lokomotif görevi göreceğini belirtti.

Lavanta yağı üretiminden 2 milyon lira gibi bir gelir beklediklerini belirten Güven, "Afşin'imizde ikinci lavanta hasat şenliğimizi düzenliyoruz. Bilindiği üzere bizim töremizde toylar düzenlenir. Bizler de yetiştirdiğimiz lavantalarımızı hasat ediyoruz. Bu hasadı bir şenlik, bir toyla renklendirmek ve Afşinli vatandaşlarımızı buna ortak etmek istedik." dedi.

Afşin'de yetiştirilen lavantalardan "Efsus" markası adı altında 11 çeşit kozmetik ürünün yapıldığı bilgisini veren Güven, lavantanın antiseptik özelliğinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu bitkinin faydalarına dikkat çekti.

Lavantanın katma değerinin yüksek ve gelir getirici bir ürün olduğunu ifade eden Güven, Afşin olarak lavanta ve diğer aromatik bitkilerle önce Türkiye'de daha sonrada dünya genelinde satış yapmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılan vatandaşlara lavanta keseleri dağıtılarak ilçede yetişen lavantalardan elde edilen ürünler tanıtıldı.

Etkinlik, Afşin Halk Ozanları Derneği üyeleri ve Vokal Sanat Atölyesinin konseriyle son buldu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 02:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 927 yeni vaka tespit edildi Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Şampiyon Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi Ters şeritte kilometrelerce ilerleyen kamyonet korku dolu anlar yaşattı Ayasofya'daki eserler, İstanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasında sergilenecek Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Yolda yürürken 6 köpeğin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Trump, 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette bayrağı Biden'a kaptırdı Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor "Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı         
15:24
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır         
15:11
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı         
14:47
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi         
14:27
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu Çalıştığı otelde yabancı uyruklu kadın misafiri taciz eden garson, tazminatsız kovuldu         
09:33
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı         
09:02
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi         
07:52
Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi Kuzey Kore'de aylar sonra ilk koronavirüs vakası şüphesi         
07:09
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi         
23:40
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu         
23:25
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı         
21:40
Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım         
19:35
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu         
17:26
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti         
17:08
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi Fransa Kupası finalinde sakatlanıp gözyaşlarına hakim olamayan Mbappe'nin durumu ciddi         
15:51
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 20:33:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei