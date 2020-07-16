Kahramanmaraş'ta LGS birincileri başarıyı "planlı çalışarak" yakaladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kahramanmaraş Zehra Çelebi ve İsmail Yalçınöz, başarıyı planlı çalışarak elde ettiklerini belirtti.

Özel Yıldız Ortaokulu öğrencisi Zehra Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı olmasındaki en büyük etkenin hedefleri doğrultusunda planlı bir şekilde çalışmak olduğunu söyledi.

Zorlu süreçte ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini belirten Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde herkes gibi kendisinin de etkilendiğini, bu süre zarfında bol bol çalışma imkanı bulduğunu anlattı.

Planlı bir şekilde sınava hazırlandığını ifade eden Çelebi, "Bunaldığım zaman kendimi dinlendirdim. Bu süreçte ailem her zaman destek oldu, aileme çok teşekkür ediyorum. Sınav sonucuna baktığımda elde ettiğim başarıdan dolayı çok sevindim. Ben hedefleri olan bir öğrenciyim, eminim ki tam puan alan diğer öğrenciler de hedefi olan öğrencilerdir. Hedefime ulaştığım için çok sevinçliyim. Başarımı planlı çalışmaya ve aileme borçluyum." diye konuştu.

Şimdi gideceği lisenin araştırmasını yapmaya başladıklarını belirten Çelebi, ileride de tıp eğitimi almak istediğini ifada etti.

Kendisi de öğretmen olan anne Fatma Çelebi de ailelerin çocuğunun hedeflerini saptayıp, yönlendirmesinin başarıdaki etkisinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"En önemli konulardan biri de çocuğunu tanımak ve hedeflerini bilmektir." diyen anne Çelebi, çocuğun hedeflerine nasıl ulaşabileceği konusunda doğru yönlendirme yapmak ve çocuklarla devamlı iletişim halinde bulunmak gerektiğini söyledi.

Şeker Ortaokulu öğrencisi İsmail Yalçınöz de Kovid-19 salgını döneminin ardından, böyle bir başarı kazanmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

"Emeğimin karşılığını aldığım için de çok mutluyum"

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yalçınöz, "Sınava kendi oluşturduğum program doğrultusunda, soru çözerek, kitap okuyarak, konu tekrarı yaparak, hazırlandım. Planlı çalışmayla emeğimin karşılığını aldığım için de çok mutluyum." dedi.