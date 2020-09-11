Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Menderes Mahallesi'ndeki bir lokantanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın söndürülürken, işletmede küçük çapta hasar oluştu. Lokantanın bulunduğu binadaki bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

Son Dakika

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler