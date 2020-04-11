Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Kahramanmaraş'ta da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Gece 00.00'dan önce alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan market ve fırınlara akın etti. Makarna, pirinç, bulgur, sebze ve meyve başta olmak üzere gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, marketlerin kasalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, polis markete girip vatandaşları uyardı. Ayrıca bazı fırınlarda ekmek üretimine başladı. Marketten çıkan vatandaşlar, fırına geçip ekmeklerini aldı. Fırın ustası Ramazan Karaüzüm, sokağa çıkma yasağını duyunca hemen fırınını açıp ekmek üretmeye başladığını, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Öte yandan polis de fırınların yarın açık kalacağını belirterek fırıncıyı gece 00.00'dan sonra satışı durdurması konusunda uyardı.