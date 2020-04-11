Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2) - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)
35 dakika önce
CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDISokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı.
CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı. Cadde ve sokaklarda polis otoları ambulans ve belediyelerin temizlik araçları dışında hiçbir araç bulunmuyor. Marketler kapanırken, fırınlarda sadece ekmek üretimi için açık kalmasına izin verildi ve satış yapmaları yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:03 Kaynak: DHA
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