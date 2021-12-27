Kahramanmaraş'ta marketlere fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerinde gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin etiket, son kullanma tarihi ve gramajlarının kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kur yükselirken fiyat artışı yapan marketlerin kurdaki düşüşten sonra fiyatları indirip indirmediklerini denetlediklerini ifade etti.

Özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk gibi vatandaşın mağduriyetine neden olacak girişimlerin önüne geçeceklerini aktaran Gürbüz, "Ne esnafımızın kur baskısı altında ezilmesine müsaade edeceğiz, ne de vatandaşımızı fırsatçıların insafına bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Gürbüz, denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması yapanlara yönelik gerekli tutanakların hazırlandığını ve Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edildiğini aktardı.