Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı

03.01.2021 20:07
Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisini maske takma konusunda uyardığı gerekçesiyle tehdit ettiği doktorla, bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmak şartıyla uzlaştı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisini maske takma konusunda uyardığı gerekçesiyle tehdit ettiği doktorla, bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmak şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden T.C, maske takmadığı gerekçesiyle merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli tarafından uyarıldı.

Uyarıda bulunduğu kişi tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tiyekli, hastadan şikayetçi oldu.

Şikayet dosyası da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor Tiyekli, T.C'nin bir aile sağlığı merkezinde maske kontrolü yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden T.C, 28-31 Aralık tarihleri arasında başka bir aile sağlığı merkezinde, gelen hastaların nizami maske kullanıp kullanmadıklarını kontrol etti ve maske takmayanları uyardı.

Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı da olan Tiyekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske kullanımının salgın süresince önemine işaret ederek, "Tatsız bir anı yaşadığımız hastamız, böylelikle hem maske takmanın önemini anladı hem de sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında çalıştığını daha net görme imkanı sağladı." dedi.

Sağlıkta şiddetin kanayan bir yara olduğunu aktaran Tiyekli, "Şiddet sadece fiziksel olarak yaşanmıyor. Bazen sözlü olarak da gerçekleşebiliyor. Biz aramızdaki konuyu arabulucu aracılığıyla çözdük. Hem de herkes alması gereken dersi bu olaydan almış oldu." diye konuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u 2 golle geçti Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu
Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler         
19:48
Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi         
19:06
6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı         
18:03
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 20:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta maske nedeniyle tartışan doktorla hasta uzlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei