Kahramanmaraş'ta maske takmayan 16 kişiye ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 16 kişiye 21 bin 785 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, park, bahçe, meydan, sokak, umuma açık yer, metruk bina, çevre yolları ve il merkezindeki caddelerde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik de denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yer aldığı ve drone teknolojisinin kullanıldığı uygulamada, hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alınırken, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 16 kişiye de para cezası kesildi.