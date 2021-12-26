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Kahramanmaraş'ta "Mazlumlara destek" programı düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Mazlumlara destek" programı düzenlendi

26.12.2021 20:12
Kahramanmaraş'ta "Mazlumlara destek" programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Mazlumlara destek" programı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Mazlumlara destek" programı düzenlendi.

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda kentteki gönüllülerle bir araya geldi.

Oruç, programın ardından gazetecilere, Afganistan, Suriye ve Yemen'de ciddi anlamda insani kriz yaşandığını söyledi.

Özellikle Afganistan'ın bütün dünyanın çok merak ettiği bir coğrafya olduğunu anlatan Oruç, yaklaşık 40 yıldır çatışmaların durmadığı Afganistan'da yaşayan insanların büyük bir kısmının barış ortamını hiç görmediğini ifade etti.

Oruç, Afganistan'da dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığını ve halkın çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu anlatarak, "Afganistan halkının büyük bir kısmı açlıkla karşı karşıya. Kuraklık, ekonomik kriz, ABD ve Batı'nın uyguladığı ambargo, hepsi Afganistan halkının ödediği bir bedel olarak dönüyor. Sağlık ve eğitim sistemi çökmüş, ilaçlar ve tıbbi malzemeler yurt dışından artık gelemez hale gelmiş. Öğretmenler ve öğretim görevlilerinin maaşları ödenemediği için okullar çalışmıyor." dedi.

Afganistan'da zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren bazı vatandaşların çocuklarını sattığını, son zamanlarda bu sayının arttığını bildiren Oruç, şunları kaydetti:

"İnsan diğer çocuklarına bakabilmek için çocuğunu satabilir mi? Afganistan'da satıyor. Afganistan'da çocukların durumu gerçekten zor. Kış şartları çok çetin geçiyor. Bu dönemde onların yanında olmamız lazım. Afganistan'da gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi de yalnızlık. Bütün dünya kendini kapatmış hem İslam coğrafyasından hem Batı'dan daha önce yardım edenler artık yoklar. Çok az sayıda kuruluş orada. Bu zor dönemlerinde, bu yeni dönemlerinde bu değişimin yaşandığı dönemde yanlarında olmak istedik ve yanlarındayız. Türkiye'den ilk tırlar Afganistan'a ulaştı. Buğday tohumu götürdük."

Suriye'de de durumların düzelmediğini ve milyonlarca insanın halen kamplarda yaşadığını anlatan Oruç, ancak Suriye'nin Afganistan ve Yemen'e göre daha rahat yardım götürülebilen bir coğrafya olduğunu aktardı.

Oruç, kış şartlarının her gün biraz daha ağırlaştığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu kış Suriye'de de yoğun bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyor olacağız. Üçüncü noktamız da bu sene kış kampanyasında Yemen olacak inşallah. Yemen'de uzun yıllardır devam eden bir savaş ortamı var. Kendi sıkıntıları çok üst düzeyde biraz daha az duyduğumuz bir coğrafya ama orada da sağlık ve eğitim sitemi çökmüş durumda. Çocukların hayatı gerçekten çok zor. Şimdi merhametimizi ağırlıklı olarak bu üç coğrafyaya Afganistan, Suriye ve Yemen'e paylaştırarak bu kış onların yanında duracağız inşallah."

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Kahramanmaraş, Afganistan, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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