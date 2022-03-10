Kahramanmaraş'ta "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" eğitimi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" eğitimi

10.03.2022 13:53
Kahramanmaraş'ta "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" eğitimi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Medya operasyonlarının çığ gibi büyüdüğü, algı operasyonlarının medya üzerinden pompalandığı ve artık bunun uluslararası olduğu bir dönemi yaşıyoruz.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Medya operasyonlarının çığ gibi büyüdüğü, algı operasyonlarının medya üzerinden pompalandığı ve artık bunun uluslararası olduğu bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

Duran, kentteki bir otelde düzenlenen "medyada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" konulu eğitimdeki konuşmasında, kurumun 1961 yılında kurulduğunu ancak son birkaç yıl öncesine kadar isminin çok fazla duyulmadığını söyledi.

Gazetelere sadece finansman desteği sağlamakla kalmadıklarını, aynı zamanda personel, içerik, tiraj ve basın ahlak açısından denetlediklerini anlatan Duran, "Medya operasyonlarının çığ gibi büyüdüğü, algı operasyonlarının medya üzerinden pompalandığı ve artık bunun uluslararası olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yabancı ülkelerin birbirlerinde internet siteleri veya medya oluşumlarıyla algı çalışması yaptığını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Duran, gerçekleştirilen denetim ve uygulanan müeyyidelerden zaman zaman bazı yayın organlarının rahatsız olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce kurum, çok fazla anılmazken resen uygulama sonrasında biraz daha fazla anılır hale geldi ve artık RTÜK ile birlikte anılıyoruz. Hatta 'iktidarın sopası oluyor' şeklinde bir takım tezviratlarla muhatap oluyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir siyasinin baskısıyla, hiçbir siyasinin talebiyle hiçbir karar vermedik. Biz yönetim kurulumuzun kestiği bütün cezalarla ilgili oturup muhataplarımızla konuşabiliriz. Hukuk karşılığında da başarı seviyemiz yüzde 90'ın üzerinde. Şunu ilke edindik, devlete küfredip devletten para almak yok. Bu milletin inancına, değerlerine hakaret edip devletten para almak yok. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Dünyanın dijitalleşmeye gittiği dönemde artık insanların cep telefonlarıyla çok büyük ciddi gazetelerden daha fazla etkileşim sağladığı bir döneme geldik. İnternet medyası artık anlık haberlerle beraber bulunduğu ortamdan yaptığı haberle beraber bizim gazetelerimizin önüne geçmiş durumda."

İnsanların anlık habere daha fazla öncelik verdiğini aktaran Duran, internet medyasının gazeteler gibi müteşekkil olması adına gazetecilere yönelik eğitim programları düzenlediklerini dile getirdi.

İtibar suikastlarının çok fazla yaşandığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Duran, yerel gazetelerin kendilerine ait bir doğrulama kültürü olduğunu ve bu durumun internet medyasına da yansıması gerektiğine işaret ederek, bu konuda bir takım eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Diğer konuşmacılar

Vali Ömer Faruk Coşkun da bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızla geliştiği günümüzde, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin artmasıyla birlikte de haberciliğin farklı bir boyut kazandığını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Bizler de yurttaşlar olarak günlük yaşantımızda, sosyal veya geleneksel medyada maalesef gerçek dışı haberlerle karşılaşabiliyoruz. İnsanları yanıltmak maksadıyla yalan söylemek her alanda olduğu gibi habercilik alanında da etik olmayan bir davranış biçimidir. Dolayısıyla kamuoyu olarak doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmak sadece basın mensuplarının değil tüm toplumun ortak arzusu ve amacı olmalıdır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise her dönemin kendine özgü bir haber üretimi olduğunu belirterek, günümüzde bu sürecin internet medyasıyla hız kazandığını ifade etti.

Yapılan araştırmalarda yalan haberin doğru habere oranla 8 kat daha hızlı yayıldığını aktan Güngör, "Biz ahilik geleneğinden geliyoruz. Her mesleğin kendine özgü etik ve ahlak kuralları var. Ben bu etik ve ahlak kurallarına riayet ederek bu mesleğe emek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara da insanlığın baş döndürücü bir değişim yaşadığı ve dijital çağın kapısına dayandığı bir dönemin eşiğinde olduklarını hatırlatarak, her şeyin hızla değişip dönüştüğü bu süreçte kitle iletişim araçlarından oluşan medya düzenin de değişimden nasibini aldığını kaydetti.

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Basın İlan Kurumu, Kahramanmaraş, İnternet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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