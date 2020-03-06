Kahramanmaraş'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

6 saat önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen Mehmetçiğe destek yürüyüşüne, öğrenci ve öğretim görevlileriyle birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı.

Kahramanmaraş'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü, System.String[]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) düzenlenen Mehmetçiğe destek yürüyüşüne, öğrenci ve öğretim görevlileriyle birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden destek geldi. Mehmetçiğe destek yürüyüşü KSÜ rektörlük binasının önünde başladı. Büyükşehir Belediyesi mehter ekibinin de katıldığı yürüyüş üniversitedeki Yeni Cami'de tamamlandı.


Mehmetçiğe destek yürüyüşü sonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, "Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Biz barıştan yanayız ancak barışı bozmak isteyenlere de haddini bildiririz. Gerek yurt, gerekse yurt dışında olmak üzere bütün insanlığın huzuru için biz varız. Şehitlerimiz var ve şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler şehit olmak için de hepimiz varız" dedi.


Yürüyüşün sonunda şehitler için mevlit programı düzenlendi. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Bahar Kalkanı Harekatı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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