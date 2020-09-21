Kahramanmaraş'ta mesai saatlerine korona virüs düzenlemesi - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında alınan kararda, korona virüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelinde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi. Bu çerçevede, il genelinde sağlık ve belediye personelinin 08.00-17.00, diğer kamu personelinin 08.30-17.30, milli eğitim personelinin ise 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 25'ine kadar ayakta yolcu alınmasına karar verildi.

Kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülecek bu idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlem tesis edileceği vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ