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Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya dolandırıcılığı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyaları üreten bir firmaya nakliye amaçlı gelip, 350 bin lira değerindeki ürünleri alarak kayıplara karışan sahte nakliyeciler, polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'da yakalandı.

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya dolandırıcılığı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşyaları üreten bir firmaya nakliye amaçlı gelip, 350 bin lira değerindeki ürünleri alarak kayıplara karışan sahte nakliyeciler, polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'da yakalandı.


Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda, metal ürünleri ticareti yapan bir firmaya nakliye amaçlı gelen kişiler, 350 bin lira değerinde bin 693 takım tencere setlerini Gaziantep'e taşımak için tıra yükledi. 51 plakalı tır, aldığı malzemeleri hedef adrese götürmeyerek kayıplara karıştı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri olayın ardından hemen harekete geçti. Şüphelilerin sahte kimlikle nakliye sözleşmesi yaptığı, tırın da plakasının sahte olduğu tespit edildi.


Polis ekipleri güzergah üzerinde yaptığı detaylı kamera araştırmasında o istikamete devam eden üzerine farklı bir plaka takılı tırı fark etti.


Her iki tır göğsünde aynı sayıda bardak olması detayıyla yoğunlaşan polis, aracın gerçek plakasının 63 plaka olduğunu saptadı. Aynı zamanda suça karışan tır ile aynı şekilde seyreden 63 plakalı bir otomobil de tespit edildi.


Kahramanmaraş polisi Şanlıurfa'ya hareket ederek, Şanlıurfa polisi ile birlikte 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şahıslara ait otomobilde sahte ve gerçek plaka ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. 350 bin lira değerinde dolandırılan malzeme ve tır bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden İsmail T. (31), Davut T. (32) ve Hasan Y. (27) Kahramanmaraş'a getirilerek, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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