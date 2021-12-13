KAHRAMANMARAŞ - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce gelen Ş.B. (55), A.Ç. (62) ve A.K. (71), alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.
Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şahısların metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatlarını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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