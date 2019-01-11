Kahramanmaraş'ta Metruk Bina Çöktü
46 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.
Kahramanmaraş
'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat
ilçesi Tekerlek Mahallesi'nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) Müdürlüğü ekipleri olası can kaybı ihtimaline karşı arama yaptı. Binanın molozları ilgili kurumlarca temizlenirken, yapılan aramada çöken bina altında kimsenin olmadığı tespit edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:45 Kaynak: İHA
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