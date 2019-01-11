Kahramanmaraş'ta Metruk Bina Çöktü

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerlek Mahallesi'nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ekipleri olası can kaybı ihtimaline karşı arama yaptı. Binanın molozları ilgili kurumlarca temizlenirken, yapılan aramada çöken bina altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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