Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Metruk Bina Çöktü

Kahramanmaraş'ta Metruk Bina Çöktü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.

Kahramanmaraş'ta metruk bina çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kullanılmayan metruk bir bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekerlek Mahallesi'nde metruk bir bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü ekipleri olası can kaybı ihtimaline karşı arama yaptı. Binanın molozları ilgili kurumlarca temizlenirken, yapılan aramada çöken bina altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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