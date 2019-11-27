Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

Berit Dağı'nın eteklerindeki ilçeye bağlı Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri de yılın ilk karının tadını çıkarttı.

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