Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili çarpıcı değerlendirme: 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili çarpıcı değerlendirme: 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti

07.02.2023 09:29

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Kahramanmaraş depremi, 130 atom bombasına eşdeğer çok büyük bir deprem. Görünen o ki çok geniş bir alanda, en az 300 km çapında bir alan içerisinde etkili oldu" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Depremin büyüklüğe ilişkim ise önemli açıklamalar uzmanlar tarafındanyapıldı.

"130 TON ATOM BOMBASI BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Prof. Dr. Okan Tüysüz Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada,"Kahramanmaraş depremi, 130 atom bombasına eşdeğer çok büyük bir deprem. Görünen o ki çok geniş bir alanda, en az 300 km çapında bir alan içerisinde etkili oldu. Yüzeye yakınlığı göz önüne alındığında ise sığ bir deprem. Batum'dan Mısır'a, Kıbrıs'a kadar geniş bir alanda hissedildi.

"23 YILDIR YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DEPREM"

Bu büyüklükteki bir depreme en son 17 Ağustos 1999'da tanıklık ettik. 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem. Bu beklenen bir deprem çünkü Doğu Anadolu fayı çok uzun yıllardır suskunluğunu koruyordu. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da bir deprem olmuştu. Bu depremden sonra Doğu Anadolu fayının Pazarcık kesimine dikkat çekilmişti. Bölgede 1513'ten bu yana deprem olmadığı düşünülürse bu büyüklükteki bir deprem şaşırtıcı değildir." dedi.

YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: fay hattına bu kadar güçlü elektrik manyetik salınabilirmi acaba. acaba insan eliyle mi yapılan birşey. nato nun türkiye ile ilgili cuma yaptıgı paylaşımı aklıma geldi deprem olunca. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili çarpıcı değerlendirme: 130 atom bombası büyüklüğünde bir enerji birikimiyle gerçekleşti - Son Dakika


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