"Yeni depremler olacak" iddialarına AFAD'dan yalanlama: Asılsız bilgilere itibar edilmemeli - Son Dakika
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"Yeni depremler olacak" iddialarına AFAD'dan yalanlama: Asılsız bilgilere itibar edilmemeli

08.02.2023 10:58

AFAD, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada yayılan "Yeni depremler" olacak iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" denildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonrasında sosyal medyada farklı iddialar dolaşmıştı. Hatta bazı kimseler "Yeni büyük depremler olacak" söylemlerinde bulunmuştu. AFAD konuya ilişkin önemi bir açıklama yaptı.

"ASILSIZ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

AFAD açıklamasında, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." dedi.

AFAD'dan 'Deprem olacak' iddilarına yalanlama: Önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir

"31 VALİ VE 70'İN ÜZERİNDE KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ"

AFAD ayrıca çalışmalara ilişkin, "Afet bölgelerine 31 vali ve 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 88 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi, İskenderun İsdemir Limanı'na intikal etmiştir ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan 'Deprem olacak' iddilarına yalanlama: Önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir
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