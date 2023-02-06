Deprem bölgesinden bir acı haber de Hulusi Akar'dan geldi: 3 şehidimiz var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

284 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremle ilgili acı bilançoyu açıkladı. Oktay, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKLERDE YOKLAMA ALINIYOR"

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar da deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.

"ENKAZ ALTINDAKİ PERSONELE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Akar, enkaz altında personelin olduğu bilgisine ulaştıklarını belirterek şöyle devam etti: "Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."