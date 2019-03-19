Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı Açıldı

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı Açıldı

34 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı açıldı Başkan Erkoç: "Burası halkın meydanı ve inşallah burası kıyamete kadar duracak"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan 'Milli İrade Meydanı' düzenlenen törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı Açıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı açıldı
Başkan Erkoç: "Burası halkın meydanı ve inşallah burası kıyamete kadar duracak"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan 'Milli İrade Meydanı' düzenlenen törenle açıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nın kesiştiği noktada yapımı tamamlanan meydanın alt kısmı otopark, üst kısmı ise oyun alanları, kütüphane ve camiden oluştu. Kentin yeni bir meydana kavuştuğunu kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar ve hizmetler sayesinde akran şehirlerini yakaladığını kaydetti.
Yeni açılan meydanın özellikleri hakkında bilgi veren Erkoç, "Burası Kahramanmaraş'ımız için çok önemli. Kahramanmaraş'ımız yeni bir meydana, yeni bir alana kavuştu. Burası halkın meydanı ve inşallah burası kıyamete kadar duracak. Bu alanda emniyet müdürlüğü binası ve ek binaları mevcuttu. İnşallah bu alan ve bu alanın alt kısmında bulunan otopark çok önemli bir alan olacak. Hemen yanında hayırseverlerimizce yaptırılan cami var. Burada bilim kıraathanemiz var. Burada yapay zeka ve robotik kodlamayla ilgili ortaokul çocuklarına kurslar vereceğiz. Kahramanmaraş akranı olan şehirleri yakalamak ve geçmek üzere, biz 30 Mart 2014'te büyükşehir olduk ve Allah'a hamdolsun biz de kurucu başkanlığı olarak göreve başladık. Otobüslerin park alanları yoktu ve şehir merkezimizin meydanlar ve yaya kaldırımlarını yayaların merkezde daha rahat hareket etmeleri ve nefes almalarını sağlama amaçlı hizmetler oldu" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:17 Kaynak: İHA

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