Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadele'nin 100. yılı" konulu pul sergisi açıldı.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ragıp İmamoğlu, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, 19 Mayıs 1919'da Samsun ile başlayan Milli Mücadele'nin 100'üncü yılını doldurduğunu belirtti.

Milli mücadelenin içinde yer alan bir kurum olarak, ülke genelinde süren coşkulu kutlamalara, kapsamlı bir programla katılım sağladıklarını dile getiren İmamoğlu, İstanbul'daki tarihi Sirkeci Postanesi'ndeki müzede ilki düzenlenen pul sergilerinin Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve tekrar İstanbul'da açıldığını söyledi.

Bugün ise Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz destansı mücadele nedeniyle TBMM tarafından kahraman unvanıyla onurlandırılan Kahramanmaraş'ta olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. 100'üncü yılını idrak ettiğimiz milli mücadelemiz, halkımızın, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla verdiği topyekun bir mücadeledir. Bu mücadelenin başarıya ulaşmasında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Posta Nezareti'nin katkısı önemlidir. Posta Nezareti'nin zor şartlar altında kurduğu iletişim alt yapısı ve telgraf memurlarımızın canı pahasına üstlendiği görevler, milletimizi zafere götüren yolda hayati bir rol oynamıştır."

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Hazinedaroğlu ise Kahramanmaraş'ın, Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olduğunu vurguladı.

"Bayrağımızı indirtmedik"-

Kahramanmaraş'ın destansı mücadelesine dikkati çeken Hazinedaroğlu, "Biz Maraşlılar, bayrağımızı indirtmedik ve pes etmeyerek işgalci kuvvetlere dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdik." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş'ın kurtuluş bayramı öncesinde 46 gün boyunca çeşitli kültürel etkinlikler yaptıklarını anlatan Güngör, şöyle devam etti:

"Bu etkinliklerimiz içinde pul sergisi özel bir yere sahiptir. Çünkü biz kültürü, bir yaşam sanatı olarak görüyoruz. Kahramanmaraş kültürü de el sanatlarıyla, leziz tatlardan oluşan mutfağıyla, edebiyatıyla, kahramanlıklarla dolu tarihiyle, Türk kültürü içinde büyük bir değer, estetik bir yaşam sanatıdır. Pul koleksiyonculuğu, sadece renkli, bireysel bir faaliyet değildir. Onun belge olma özelliği de vardır. Pul koleksiyonları bize, bir toplumun belirli dönemlerde yaşadığı siyasi, toplumsal, estetik dönüşümün göstergeleri olmuşlardır. Tarihçiler, bu dönüşümden çok büyük fikirler çıkarabilir. Onlar pul koleksiyonlarını, üstü kapalı gerçeklere ulaşmak için kullanabilirler."

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler yapıldı, protokol üyelerince sergi gezildi.